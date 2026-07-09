В Омской области создали тренинг для инструкторов бережливого производства

Тренинг для обучения инструкторов бережливого производства «Методический спортзал» разработали в Омской области, сообщили в правительстве региона. Он доступен всем участникам федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение проводится бесплатно. Оно позволяет компаниям быстрее улучшать производственные процессы без дополнительного оборудования и расширения штата. Тренинг включает три модуля. Первый модуль помогает инструкторам отрабатывать ответы на сложные вопросы и типичные возражения, которые возникают при внедрении бережливых инструментов. Во втором модуле участники учатся объяснять сложные методики простым языком. Третий — проходит в формате игровой симуляции. На занятии инструкторы отрабатывают навык ведения коллег к решениям через наводящие вопросы.
«Внутренние инструкторы — это ключевое звено в тиражировании культуры бережливого производства на предприятиях. Им недостаточно просто знать методологию: нужно уметь доносить ее до людей, справляться с сопротивлением и вести группу к результатам. “Методический спортзал” как раз дает эти прикладные навыки в максимально сжатое время, чтобы теория быстро превращалась в практику», — сообщил заместитель руководителя регионального центра компетенций Омской области Вадим Шульгат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.