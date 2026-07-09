В Омской области создали тренинг для инструкторов бережливого производства

«Внутренние инструкторы — это ключевое звено в тиражировании культуры бережливого производства на предприятиях. Им недостаточно просто знать методологию: нужно уметь доносить ее до людей, справляться с сопротивлением и вести группу к результатам. “Методический спортзал” как раз дает эти прикладные навыки в максимально сжатое время, чтобы теория быстро превращалась в практику», — сообщил заместитель руководителя регионального центра компетенций Омской области Вадим Шульгат.