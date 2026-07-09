Данилов о туристах, приезжающих в Советск: «У них округляются глаза»

«Нас радует, что все архитекторы, которые приходят к нам сюда, они все-таки из Москвы, а московское видение, я думаю, даже чуть впереди мирового. Мы все знаем, как развивается Москва, какая красивая Москва. И вот многие элементы оттуда начинают перекочевывать к нам сюда. И вроде, когда приезжают гости… Ну, давайте будем честны, они приезжают в провинциальный город. Они едут с отношением к провинциальному городу. Но когда они приезжают, у них прямо округляются глаза, я это вижу сам. Я сам был таким гостем в свое время. Когда ты, во-первых, видишь историческую архитектуру и плюс еще вот эти современные элементы дизайна, современные элементы площадей», — заявил Данилов.