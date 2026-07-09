Данилов о туристах, приезжающих в Советск: «У них округляются глаза»

Глава администрации Советского округа Аркадий Данилов рассказал, что в его городе сейчас реализуются программы благоустройства, от которых у туристов «округляются глаза». О новом опыте Данилов сообщил 9 июля в ходе эфира «Центра управления регионом».
«Нас радует, что все архитекторы, которые приходят к нам сюда, они все-таки из Москвы, а московское видение, я думаю, даже чуть впереди мирового. Мы все знаем, как развивается Москва, какая красивая Москва. И вот многие элементы оттуда начинают перекочевывать к нам сюда. И вроде, когда приезжают гости… Ну, давайте будем честны, они приезжают в провинциальный город. Они едут с отношением к провинциальному городу. Но когда они приезжают, у них прямо округляются глаза, я это вижу сам. Я сам был таким гостем в свое время. Когда ты, во-первых, видишь историческую архитектуру и плюс еще вот эти современные элементы дизайна, современные элементы площадей», — заявил Данилов.
Глава администрации напомнил, что ранее в городе был реализован проект «Музей под открытым небом».
«Сейчас мы уже только лавочки доставляем, и осталось высадить несколько растений, — продолжил свою мысль Данилов. — Дальше мы начнем делать зеленый сквер. Сколько было копий сломано по поводу “Музея под открытым небом”! В первую очередь из-за брусчатки, которая там была, а теперь ее там нет. Когда я подхожу к людями, а я хожу по городу через эту площадь постоянно, всем нравится. Там появились лавочки, там дети сегодня катаются на велосипедах. А раньше это была просто проходная зона», — заключил Данилов.
В сентябре 2024 года в Советске начались работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.
На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» было предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории должна была составить 3,3 га. Завершить работы планировали до конца 2025 года.
Проект прошёл госэкспертизу в апреле 2024 года. Контракт на благоустройство территории изначально заключили с красноярской компанией «Аркстоун». Его стоимость составила 183,7 млн рублей.
Кроме того, в связи с реализацией проекта инициативная группа общественности предложила перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия».