В Саратове откроют мобильный туристский информационный центр

Мобильный туристский информационный центр откроют в Саратове, сообщили в министерстве культуры региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В мобильном туристском информационном центре гости смогут узнать о ключевых достопримечательностях, популярных маршрутах, городских событиях и объектах инфраструктуры. В частности, туристам подскажут, где можно поесть, как добраться до нужного места, когда проходят фестивали, экскурсии и другие мероприятия.
Кроме того, там будут выдавать карты, путеводители и информационные буклеты. Также сотрудники центра смогут составить удобный маршрут, сориентировать по режиму работы музеев, театров и других объектов, а также подобрать мероприятия и активности с учетом интересов и бюджета туристов.
«Центр позволит оперативно информировать посетителей о культурных событиях и туристических возможностях региона, повысит удобство передвижения по городу и поддержит местные инициативы в сфере культуры и гостеприимства», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.