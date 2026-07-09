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11 июля: Почему крапива лечит, а стрижка опасна? Традиции, запреты и приметы

Икона «Троеручица», Петровское заговение и Крапивный день — что нельзя делать 11 июля, чтобы не навлечь беду, и как использовать силу жгучей травы в современной жизни. Читайте приметы и лайфхаки!

Православная церковь 11 июля чтит икону Божией Матери «Троеручица», а в народе отмечают Крапивное заговенье — канун Петрова дня. Дата, когда духовное переплетается с бытовым, а древние традиции дают мудрые подсказки для современного человека.

Почему в этот день боялись стричься, брать в долг и спать днем? И как крапива может стать вашим лучшим помощником? Разбираемся в деталях.

Икона «Троеручица»: Исцеление через веру.

Церковный праздник 11 июля посвящен чудотворному образу Богородицы. История этой иконы драматична и поучительна.

В VII-VIII веках в Палестине жил Иоанн Дамаскин — высокопоставленный чиновник и ревностный христианин. Он выступал против иконоборческой политики императора Льва Исавра. Враги оклеветали Иоанна, подсунув поддельное письмо. Разгневанный император приказал отрубить святому кисть руки.

Иоанн приложил отсеченную руку к ране и всю ночь молился перед иконой Богородицы. В молитвенном порыве он уснул, а проснувшись, обнаружил, что рука чудесным образом срослась. В благодарность он приложил к образу серебряную руку — отсюда и название «Троеручица».

О чем молятся перед иконой:

Исцеление болезней (особенно рук и суставов).

Защита от клеветы и врагов.

Избавление от уныния и душевной тоски.

Помощь в домашних делах и рукоделии.

Наставление на верный жизненный путь.

Считается, что молитвы перед образом именно 11 июля обладают особенной силой.

Крапивное заговенье: как прощались с «жгучей кормилицей».

В народе 11 июля — это также Петровское заговенье (завершение Петрова поста) и Крапивный день. Наши предки знали: после этой даты крапива теряет свои вкусовые и целебные свойства, поэтому ее старались использовать по максимуму.

Зачем на Руси рвали крапиву голыми руками?

Крестьяне верили, что «жгучая» процедура на рассвете лечит суставы и прибавляет здоровья. Собранную траву пускали в дело без остатка:

Варили последние в году зеленые щи.

Солили и квасили впрок.

Добавляли в начинку для пирогов.

Из волокон ткали мешки и веревки (рубашка из крапивы спасала от радикулита).

Делали обереги для дома и хлева — вешали пучки, чтобы защитить скот и урожай от сглаза.

Женщины мели пол крапивными вениками, «выметая» ссоры и болезни из избы.

Петровские гуляния: Костер и веселье до утра.

Молодежь в ночь на Петров день не ложилась спать. Жгли большие костры, водили хороводы и пели песни — считалось, что всеобщая радость прогоняет нечисть и обеспечивает богатый урожай. Травники в это время искали «петров крест» — корень, который по легенде указывал на клад.

Что категорически нельзя делать 11 июля (и почему).

Наши предки боялись нарушить эти запреты — верили, что ошибка аукнется до следующего лета. Вот главные «табу» дня:

Стричь волосы. Считалось, что можно «укоротить» себе жизнь или навлечь болезни. У детей — «запечатать» рот, чтобы они долго не заговорили.

Давать или брать в долг. Любая передача денег (кроме мелочи на хлеб) сулила потерю удачи и нищету.

Играть свадьбу. Брак предвещали недолгим, а бывшим супругам пророчили еще по два брака с другими.

Спать днем. Обещало сильные головные боли, мигрени и упадок сил.

Стирать и выметать мусор. Считалось, что можно «смыть» благополучие и «вымести» удачу из дома.

Тяжело работать. Перетрудившийся в этот день, по поверью, мог тяжело заболеть.

11 советов для современного человека: как применить мудрость предков сегодня.

Необязательно рвать крапиву голыми руками, чтобы привлечь удачу. Вот 11 простых способов соединить традиции с ритмом мегаполиса:

1. Сварите зеленые щи. Найдите молодую крапиву (или купите на рынке) — это вкусно и невероятно полезно.

2. Заварите крапивный чай. Он очищает кровь и укрепляет иммунитет. Можно сделать крапивный квас — отличный тоник для жары.

3. Сходите в баню. Если есть веник с добавлением крапивы, используйте его — кожа скажет «спасибо», а суставы получат облегчение.

4. Сделайте «крапивный оберег». Повесьте сухой пучок в прихожей или на кухне для защиты от негатива.

5. Проведите ревизию в кошельке. Не давайте в долг, но наведите порядок в финансах: составьте бюджет или список трат.

6. Организуйте «хорошие посиделки». Смех прогоняет духов хандры лучше костра. Устройте вечеринку с друзьями.

7. Покормите птиц. Если кукушка замолчала — к ранней зиме, можно помочь пернатым пережить холода (насыпьте зерна).

8. Наденьте светлую одежду. Белый, бежевый, кремовый — чтобы не плакать все лето (как гласит примета).

9. Погуляйте в парке. Просто подышите воздухом, послушайте птиц. Это снимет стресс лучше любого антидепрессанта.

10. Сделайте маску для волос. Раз стрижка под запретом — займитесь уходом. Питательная маска заменит поход к парикмахеру.

11. Разберите шкафы. Вместо того чтобы выметать сор, сдайте старые вещи в благотворительность — освободите место для нового.

Приметы дня: что предскажет погода?

Наши предки внимательно следили за природой 11 июля, чтобы спланировать дела:

Кукушка замолчала → жди раннюю и снежную зиму.

Клен «плачет» (выделяет сок) → через 3−4 дня пойдет дождь.

Листья шумят без ветра → ненастье близко.

Вода в реке прибывает → к затяжным дождям.

Радуга после дождя → к несчастью (по поверью).

Появились летние вихри → жди засуху.

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