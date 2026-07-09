В Курском районе выставили на продажу складской комплекс за 250 млн рублей

В мае «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронеже выставлен на продажу земельный участок промышленного назначения площадью 2,5 га за 125 млн руб. Участок обеспечен центральными водопроводом, канализацией и отоплением, газ подведен на расстоянии 400 м на площадке размещаются два козловых крана для приема сыпучих и несыпучих товаров, которые можно доставить по железнодорожной ветке.