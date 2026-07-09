В городе Тында Амурской области построят спортивную площадку

Спортивную площадку построят в Тынде Амурской области, сообщили в правительстве региона. Работы проходят по государственной программе «Спорт России».
Специалисты уже завершили подготовку основания, причем работы выполнили с опережением сроков. Сейчас подрядчик приступил к следующему этапу — установке оборудования. На площадке разместят тренажеры и турники.
Особенностью нового спортивного пространства станут QR-коды. Их разместят на тренажерах, чтобы каждый желающий мог быстро получить инструкцию по выполнению упражнений, узнать, на какие группы мышц они направлены, и подобрать для себя программу тренировок. Для более удобного использования цифровых сервисов площадку также подключат к Wi-Fi.
«В этом году мы планируем оборудовать три “умные” спортплощадки — в Белогорске, Тынде и Усть-Ивановке. Еще три уже открыты для всех желающих в Благовещенске, Свободном и Шимановске и, надо сказать, пользуются популярностью. Кроме того, в этом году в наших планах — обустройство еще одной малой площадки ГТО в Тыгде. Она подойдет не только для обычных занятий, но и поможет местным жителям комфортно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО», — рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.