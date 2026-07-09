В городе Тында Амурской области построят спортивную площадку

«В этом году мы планируем оборудовать три “умные” спортплощадки — в Белогорске, Тынде и Усть-Ивановке. Еще три уже открыты для всех желающих в Благовещенске, Свободном и Шимановске и, надо сказать, пользуются популярностью. Кроме того, в этом году в наших планах — обустройство еще одной малой площадки ГТО в Тыгде. Она подойдет не только для обычных занятий, но и поможет местным жителям комфортно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО», — рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.