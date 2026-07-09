Водители засняли 95-рублёвые ценники на АЗС под Волгоградом

При этом 9 июля в облкомторге призвали волгоградцев доверять лишь официальной информации. По данным властей, ситуация на заправках стабильная и контролируемая, подвоз бензина осуществляется штатно, а все логистические проблемы оперативно решаются. Новых ограничений не вводилось. Для того чтобы сбить спекулятивный ажиотаж бензин отпускается в размере 20 литров на один автомобиль. Дизель можно купить до 60 литров в городской черте и до 200 на трассах. Особые условия отпуска действуют для владельцев топливных карт.