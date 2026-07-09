В Серноводском в Чечне благоустроят пешеходную дорожку

Пешеходную дорожку благоустроят в Серноводском в Чеченской Республике, сообщили в администрации Серноводского муниципального района. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты укладывают тротуарную плитку, монтируют систему освещения и устанавливают малые архитектурные формы. Помимо этого, вдоль пешеходной зоны высадят декоративные кустарники и разобьют цветочные клумбы. Также там появится лавочки и фонари. Открыть обновленный участок планируют до конца текущего месяца.
Ранее сообщалось, что в Серноводском благоустроили участок улицы Ахмата Кадырова Проект реализовали за три месяца. В ходе благоустройства на улице уложили 500 м тротуарной плитки, включая тактильное покрытие для маломобильных граждан. Помимо этого, специалисты установили 40 современных скамеек с антивандальным покрытием и 20 урн с системой раздельного сбора мусора. Еще одним важным этапом стало обновление освещения: на улице смонтировали 30 энергосберегающих фонарей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.