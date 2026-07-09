В Серноводском в Чечне благоустроят пешеходную дорожку

Ранее сообщалось, что в Серноводском благоустроили участок улицы Ахмата Кадырова Проект реализовали за три месяца. В ходе благоустройства на улице уложили 500 м тротуарной плитки, включая тактильное покрытие для маломобильных граждан. Помимо этого, специалисты установили 40 современных скамеек с антивандальным покрытием и 20 урн с системой раздельного сбора мусора. Еще одним важным этапом стало обновление освещения: на улице смонтировали 30 энергосберегающих фонарей.