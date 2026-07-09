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Воронежские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за штормового предупреждения

Подготовились 178 бригад быстрого реагирования.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, завтра в Воронежскую область придут ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим специалисты компании «Воронежэнерго» перешли в особый режим работы. Об этом 9 июля сообщили в областном правительстве.

На случай нештатных ситуаций компания подготовила 178 бригад — это 543 специалиста и 317 единиц техники.

Также — 32 передвижных генератора, которые обеспечат резервное питание, а следить за погодой энергетики будут круглосуточно совместно с МЧС и местными властями.

Специалисты напоминают: если вы увидели оборванные провода, ни в коем случае не приближайтесь к ним — это смертельно опасно. О любых проблемах с электричеством или повреждениях оборудования сообщайте на круглосуточную горячую линию по номеру 8−800−220−0−220 (или по короткому номеру 220).

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