В Ульяновском районе Ульяновской области отремонтируют около 16 км дорог

Около 16 км дорог отремонтируют в Ульяновском районе Ульяновской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В текущем дорожно-строительном сезоне в Ульяновском районе планируют обновить 19 муниципальных дорожных объектов общей протяженностью более 9 км. Также работы пройдут на трех дворовых территориях у многоквартирных домов.
«В этом году помогаем Ульяновскому району нарастить темпы ремонта дорог — всего предстоит обновить 16 км. К примеру, уже привели в порядок дорогу по улице Почтовой в селе Новый Урень на подъезде к новому мостовому переходу через реку Сухой Бирюч, который капитально отремонтировали в прошлом году», — сообщил Алексей Русских.
В частности, в районе планируется обновить асфальтобетонное покрытие на пятикилометровом участке автодороги «ССУ» — Зеленая Роща вблизи поселка Станция Охотничья. Помимо этого, специалисты на автодороге Станция Охотничья — Бухтеевка выполнят капитальный ремонт двух водопропускных труб. В настоящее время специалисты уже приступили к монтажу первой из них.
Также на дорогах нанесут горизонтальную разметку общей протяженностью. Кроме того, в рабочем поселке Ишеевка и селе Ундоры установят четыре искусственные неровности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.