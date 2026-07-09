В Ульяновском районе Ульяновской области отремонтируют около 16 км дорог

«В этом году помогаем Ульяновскому району нарастить темпы ремонта дорог — всего предстоит обновить 16 км. К примеру, уже привели в порядок дорогу по улице Почтовой в селе Новый Урень на подъезде к новому мостовому переходу через реку Сухой Бирюч, который капитально отремонтировали в прошлом году», — сообщил Алексей Русских.