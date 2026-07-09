Семь из десяти россиян довольны своей работой — исследование

Молодые сотрудники до 24 лет заметно чаще говорят о важности гибкого графика и карьерных перспектив. Респонденты 35−44 лет чаще других указывают на зарплату и условия труда, но при этом также выделяют возможности роста. А работники старшего возраста чаще говорят о значении соцгарантий — до 20%.