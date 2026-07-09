В Оренбурге подвели итоги финала Российской робототехнической олимпиады

Итоги финала XXIII Российской робототехнической олимпиады подвели в Оренбурге, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Всего в соревнованиях приняли участие более 750 человек из 44 субъектов Российской Федерации. Международный состав участников дополнили команды из Алжира, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Оренбургскую область представляли 19 школьников.
Финальные состязания проходили с 1 по 3 июля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Темой соревнований стали заповедники. Участники создавали роботов и алгоритмы для учета животных, мониторинга состояния лесов и защиты особо охраняемых природных территорий.
Помимо конкурсных испытаний, подготовили и насыщенную деловую и образовательную программу. В нее вошли лекции, мастер-классы и встречи с экспертами, например, с путешественником Андреем Тарчевским и космонавтом Международной космической станции Сергеем Прокопьевым. Также для гостей организовали экскурсию по Оренбургу. Состоялся и традиционный «Вечер дружбы» — неформальная часть программы, где участники из разных регионов и стран смогли пообщаться, обменяться опытом и принять участие в творческих активностях.
Завершился финал торжественной церемонией закрытия. По ее итогам флаг Российской робототехнической олимпиады передали от Оренбургской области Свердловской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.