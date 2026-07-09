В Оренбурге подвели итоги финала Российской робототехнической олимпиады

Помимо конкурсных испытаний, подготовили и насыщенную деловую и образовательную программу. В нее вошли лекции, мастер-классы и встречи с экспертами, например, с путешественником Андреем Тарчевским и космонавтом Международной космической станции Сергеем Прокопьевым. Также для гостей организовали экскурсию по Оренбургу. Состоялся и традиционный «Вечер дружбы» — неформальная часть программы, где участники из разных регионов и стран смогли пообщаться, обменяться опытом и принять участие в творческих активностях.