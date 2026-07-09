Правдинская прокуратура направила в суд дело лесоруба, незаконно пилившего дубы и грабы

Напомним, что в начале июля министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова пообещала в эфире Центра управления регионом, что в Калининградской области к концу лета будут продавать дрова для населения по цене ниже рыночной. Это станет возможным после того, как региональный лесхоз приступит к самостоятельной заготовке древесины.