Правдинская прокуратура направила в суд дело лесоруба, незаконно пилившего дубы и грабы

Прокуратура Правдинского района направила в суд уголовное дело о незаконной рубке в Железнодорожном лесничестве. По версии следствия, в феврале 2026 года 36-летний обвиняемый, не имея разрешительных документов, осуществил незаконную рубку дуба и граба. Судя по опубликованным фото, ему удалось заготовить телегу древесины, что следователи оценили как «причинение ущерба в особо крупном размере».
«Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками управление охотничьего и лесного хозяйства области. Причиненный его действиями ущерб оценивается в размере 717 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в начале июля министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова пообещала в эфире Центра управления регионом, что в Калининградской области к концу лета будут продавать дрова для населения по цене ниже рыночной. Это станет возможным после того, как региональный лесхоз приступит к самостоятельной заготовке древесины.
По словам министра, в конце прошлого года в распоряжение региона вернулись Полесское и Гвардейское лесничества общей площадью около 70 тыс. гектаров, которые ранее находились в судебных разбирательствах. Сейчас подготовлены необходимые документы, сформированы бригады и закуплена техника, что позволит в ближайшее время начать лесозаготовку силами подведомственного лесхоза.