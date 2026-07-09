В башкирском селе Старобалтачево благоустроят аллеи

Благоустройство двух аллей началось в селе Старобалтачево Балтачевского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Объекты для благоустройства были определены жителями в 2025 году в ходе Всероссийского онлайн-голосования. Так, работы проведут на аллеях по улице Седьмой и улице Центральной.
Проектом предусмотрено строительство асфальтированных пешеходных тротуаров, установка парковых скамеек и урн, монтаж уличного освещения, обустройство системы видеонаблюдения, а также озеленение территории.
Новая пешеходная инфраструктура в микрорайоне Южном сделает путь к социальным объектам безопасным, в том числе к физкультурно-оздоровительному комплексу «Йешлек», начальной школе и детсаду.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.