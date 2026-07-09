Волонтеров для помощи на АЗС набирают в Нижегородской области

Проект реализуется по поручению губернатора региона и распространяется на автозаправочных станциях сети «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске. В обязанности добровольцев входит организация очередей на АЗС, помощь водителям при заправке автомобилей, информирование о времени прибытия топливовозов, а также консультации по поводу ближайших работающих заправок.