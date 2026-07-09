Волонтеров для помощи на АЗС набирают в Нижегородской области

В Нижегородской области ищут волонтеров в рамках проекта «Помощь на заправке». Добровольцы должны помогать автомобилистам на АЗС, где из-за повышенного спроса на топливо образуются очереди, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
Проект реализуется по поручению губернатора региона и распространяется на автозаправочных станциях сети «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске. В обязанности добровольцев входит организация очередей на АЗС, помощь водителям при заправке автомобилей, информирование о времени прибытия топливовозов, а также консультации по поводу ближайших работающих заправок.
Как отмечают организаторы, главная цель проекта — снизить напряженность среди автомобилистов, которым приходится долго ждать своей очереди на заправку.
Для работы волонтеров предусмотрены светоотражающие жилеты, фонари, рации, аптечки, дождевики, информационные буклеты и другие необходимые средства. Продолжительность одной смены составляет не менее четырех часов.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
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