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На Алтае фестиваль профессий объединил более 8 тыс. человек

Возможности трудоустройства представили 170 работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль профессий прошел на 69 территориях Алтайского края с 15 по 26 июня и завершился на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», организованной при поддержке нацпроекта «Кадры». В мероприятии приняли участие более 8 тыс. человек, сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

В течение двух недель 170 работодателей из 12 приоритетных отраслей экономики представили возможности трудоустройства, а 30 образовательных организаций ознакомили с учебными программами по наиболее востребованным специальностям и профессиям.

Жители региона, в том числе молодежь, узнали о востребованных профессиях в туризме, медицине, образовании, транспортной отрасли, сельском хозяйстве, строительстве, на производстве, в силовых структурах и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в период проведения фестиваля карьерные консультанты службы занятости провели более 200 различных мероприятий: экскурсии на предприятия, профпробы, мастер-классы, профориентационные уроки и тестирование, игры и квесты. Завершающие мероприятия состоялись 26 июня, в день Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.