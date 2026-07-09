Какой сегодня праздник: День племянниц и племянников

10 июля иногда называют Днём красивых цветов, но это не единый официальный праздник с жёсткой датой в международном календаре — скорее душевная народная инициатива. А вот с датой есть нюанс: часто в этот же день отдельно отмечают День розы. То есть 10 июля — хороший повод поговорить и о цветах в целом, и об их «королеве». Цель простая и приятная: напомнить, как прекрасна природа, поддержать интерес к цветоводству и побудить людей бережнее относиться к окружающему миру. Лето — идеальное время для такого праздника: сады, парки и поля в самом соку, вокруг море красок и ароматов. Так что если 10 июля выдастся хорошим днём — почему бы не посвятить его немного красоте?