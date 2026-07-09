Какой сегодня праздник: День племянниц и племянников

День племянниц и племянников отмечают ежегодно 10 июля. Это неофициальный праздник, цель которого — укрепить семейные связи и напомнить о важности тёплых отношений между дядями, тётями и их племянниками и племянницами. День племянниц и племянников подчёркивает особую роль дядь и тёть в жизни детей (они часто выступают в роли наставников, друзей и помощников), ценность семейных традиций и преемственности и важность поддержки и заботы внутри расширенной семьи (не только родители, но и другие родственники участвуют в воспитании и развитии ребёнка).
10 июля иногда называют Днём красивых цветов, но это не единый официальный праздник с жёсткой датой в международном календаре — скорее душевная народная инициатива. А вот с датой есть нюанс: часто в этот же день отдельно отмечают День розы. То есть 10 июля — хороший повод поговорить и о цветах в целом, и об их «королеве». Цель простая и приятная: напомнить, как прекрасна природа, поддержать интерес к цветоводству и побудить людей бережнее относиться к окружающему миру. Лето — идеальное время для такого праздника: сады, парки и поля в самом соку, вокруг море красок и ароматов. Так что если 10 июля выдастся хорошим днём — почему бы не посвятить его немного красоте?
День полёта на зонтике отмечают ежегодно 10 июля. Это неофициальный, шуточный праздник — дань фантазии и детской мечте о волшебном полёте, вдохновлённой в т. ч. образом Мэри Поппинс, знаменитой героини сказочной повести Памелы Трэверс. В сети встречается легенда о некоем англичанине Джордже Коксхеде, который в 1876 году якобы поднялся в воздух с помощью зонта из‑за сильного ветра. Однако исторических подтверждений этой истории нет — скорее всего, она стала частью фольклора вокруг праздника. Праздник носит символический характер — он про мечты, творчество и радость, а не про реальные эксперименты. Не пытайтесь подняться в воздух с помощью зонта: это опасно. Зонт не является средством для полёта или парашютом.