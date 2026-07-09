«Парад, фотозоны и концерт»: в Калининграде пройдёт фестиваль «Велодень»

В Калининграде пройдёт городской фестиваль «Велодень». Мероприятие организуют в воскресенье, 12 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В программе фестиваля — детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы, конкурсы и велопарад. Для гостей также организуют фотозоны, места для техобслуживания и точки раздачи воды. На финише участников будет ждать концертная программа.
Регистрация начнётся в 9:00 на парковке у здания правительства на Донского, 1. В 10:00 организуют детские заезды. В 12:20 приступят к построению велопарада.
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