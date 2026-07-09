Креативный продюсер РЕН ТВ Филимонов скончался на 63-м году жизни

— Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, — высказался генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.