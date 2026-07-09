Креативный продюсер РЕН ТВ Филимонов скончался на 63-м году жизни

Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов скончался в возрасте 62 лет. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили на телеканале.
— Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, — высказался генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.
Коллеги также вспоминают продюсера не только как профессионала своего дела, но и человека редких душевных качеств. К нему часто шли за советом и за добрым словом.
Филимонов родился в 1963 году. За годы своей карьеры он успел поработать не только на телевидении, но в театре. Продюсер принимал участие в разработке таких картин, как «Зло», «Операция “Неман”, “Банда “ЗИГ ЗАГ”, “Варяг”, “Отцы”, “Беглец” и “Крутые меры”.
Также он работал над проектами «Операция “Карпаты” — 1, 2», «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», передает телеканал.