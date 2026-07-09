Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

— Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел, — комментировал в 2023-м свое назначение Гищенко.