Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

В Волгограде личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области в ближайшие дни.

В Волгограде личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области в ближайшие дни представят нового начальника управления. Как сообщает ИА «Высота 102», пост займет уроженец Волгоградского региона Павел Гищенко. Накануне генерал-лейтенант полиции уже попрощался с сотрудниками в Донецке, где в должности министра служил более трех лет.

По данным информагентства, Указ о назначении Павла Гищенко на руководящую должность в Волгоградской области был подписан Президентом России на минувшей неделе. Донецкие СМИ 7 июля опубликовали серию материалов об уходе его с поста руководителя МВД.

Путь генерала.

Павел Гищенко родился в 1976 году в хуторе Верхняя Речка Нехаевского района. В 1996-м Павел Иванович участвовал в контртеррористической операции в Грозном, в 2010 году — в контртеррористической операции на территории Надтеречного района Чеченской республики.

Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. Здесь он проработал до 2003 года, после чего был назначен первым заместителем начальника отдела — начальником криминальной милиции ОВД по Быковскому району Волгоградской области.

С 2011 года по 2013-й занимал должность начальника отдела МВД России по Дубовскому району. С 2013-го по 2017 возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».

С мая 2017 года Павел Гищенко служил в должности начальника Управления МВД России по городу Волжскому. Затем два года — с 2018-го по 2020-й — возглавлял УМВД по городу Волгограду.

Волгоградскую область по Указу главы государства Павел Гищенко покинул в 2020 году — 1 апреля этого года он возглавил УМВД по городу Севастополю.

В 2023 году Павел Иванович был переведен на службу в Донецкую Народную Республику.

— Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел, — комментировал в 2023-м свое назначение Гищенко.

Служба в непростом регионе.

Накануне, на четвертом году службы в ДНР, прощаясь с личным составом, Павел Гищенко заявил — в ДНР он оставляет свое сердце. Фраза прозвучала на церемонии в Министерстве внутренних дел ДНР. Дословно она звучит так:

— Когда я уходил из Севастополя, то говорил личному составу, что я оставил душу в Крыму, а вот уходя из Донецка, я, наверное, оставляю сердце.

Отметим, что Гищенко принял руководство Министерством ДНР, когда в Республике только создавались территориальные органы внутренних дел в составе Российской Федерации. Выстраивать работу приходилось в условиях боевых действий. 7 июля Павел Гищенко вспоминал и об этом.

— Когда враг стоял в Авдеевке, вблизи Киевского района Донецка, в нескольких километрах от нашего центрального здания, мы уже создавали территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике в составе Российской Федерации. Ситуация усложнялась тем, что 50% личного состава находилась в зоне боевых действий. В этих тяжелейших условиях вместе с командой сформировали и юридически оформили 42 территориальных органа внутренних дел во всех освобожденных районах и городах, — приводят цитату из выступления Гищенко СМИ ДНР.

За самоотверженность генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко удостоен ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака отличия «За заслуги перед Севастополем», ордена Заслуг перед Донецкой Народной Республикой.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше