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Аптечный склад «Планеты здоровья» в Перми подорожал почти до 1 млрд рублей

Бизнесмен Владимир Матыцин вновь выставил на продажу здание четырехэтажного склада по ул. Лодыгина, 57а. Объект общей площадью 10,1 тыс. кв. м оценен в 960 млн руб. (93 тыс. руб. за 1 кв. м.). Здание полностью арендует фармацевтическая компания «Планета Здоровья», управляющая одноименной сетью аптек.

Источник: Коммерсантъ

Бизнесмен Владимир Матыцин вновь выставил на продажу здание четырехэтажного склада по ул. Лодыгина, 57а. Объект общей площадью 10,1 тыс. кв. м оценен в 960 млн руб. (93 тыс. руб. за 1 кв. м.). Здание полностью арендует фармацевтическая компания «Планета Здоровья», управляющая одноименной сетью аптек.

Собственником здания является ООО «Уралпластик», 100% долей которого принадлежит пермскому бизнесмену Владимиру Матыцину. Продает объект агентство недвижимости «Ника», считающееся близким к бизнесмену.

Указанный объект бизнесмен пытается продать с 2021 года. Тогда он продавал его за 230 млн руб.

Напомним, Владимир Матыцин развивает разнопрофильные активы, в частности является владельцем сети АЗС «Нефтехимпром», считается одним из бенефициаров завода «Сорбент», реализует девелоперские проекты (ЖК «Аэлита», ТРК «Спешиlove»).