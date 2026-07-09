Аптечный склад «Планеты здоровья» в Перми подорожал почти до 1 млрд рублей

Бизнесмен Владимир Матыцин вновь выставил на продажу здание четырехэтажного склада по ул. Лодыгина, 57а. Объект общей площадью 10,1 тыс. кв. м оценен в 960 млн руб. (93 тыс. руб. за 1 кв. м.). Здание полностью арендует фармацевтическая компания «Планета Здоровья», управляющая одноименной сетью аптек.