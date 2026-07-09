Под Калининградом нашли древние восточные монеты возрастом более 1000 лет

Такие серебряные дирхамы активно ввозились в Восточную и Северную Европу в IX-X веках. Их использовали не только для покупки всевозможных товаров, но и для изготовления украшений. Монеты положительно повлияли на развитие экономики этих регионов и даже способствовали становлению ранних средневековых государств, включая Русь.