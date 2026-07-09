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Под Калининградом нашли древние восточные монеты возрастом более 1000 лет

Уникальную коллекцию серебра VIII-IX веков обнаружили в самом западном регионе страны во время археологических раскопок, сообщили в Институте археологии РАН.

Источник: "Российская газета"

Уникальную коллекцию серебра VIII-IX веков обнаружили в самом западном регионе страны во время археологических раскопок, сообщили в Институте археологии РАН.

Древние монеты, которые предположительно являются дирхамами Арабского халифата, нашли на южном берегу Калининградского залива. Всего археологи откопали 59 артефактов. Один из них был отчеканен во времена последнего правителя из династии Умайадов.

Изначально Самбийская археологическая экспедиция не предполагала серьезных находок — это был стандартный осмотр древних и средневековых поселений. Однако затем ученые обнаружили культурный слой, в котором сохранились фрагменты лепных и раннекруговых сосудов. Позже они нашли настоящий клад из монет.

Такие серебряные дирхамы активно ввозились в Восточную и Северную Европу в IX-X веках. Их использовали не только для покупки всевозможных товаров, но и для изготовления украшений. Монеты положительно повлияли на развитие экономики этих регионов и даже способствовали становлению ранних средневековых государств, включая Русь.

«Если говорить о целых монетах, найденных в Калининградской области, то здесь превалируют дирхамы Харуна ар-Рашида, пятого халифа из династии Аббасидов, правление которого часто называли “золотым веком” халифата. Основная часть монет приехала из Ирака, значительная часть которых (25 штук) — из тогдашней столицы Мадинат ас-Салама (современный Багдад)», — прокомментировали находку в Институте археологии РАН.

На территории Янтарного края уже находили древние монеты. Первый клад обнаружили еще в Инстербурге (современный Черняховск), второй — в 1945 году в окрестностях Калининграда. Новая находка доказала, что регион входил в систему дальней торговли и обеспечивал приток серебра на Балтику еще в IX веке.

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