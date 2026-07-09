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В поселке Юхта Амурской области отремонтируют школу

В учреждении модернизируют инженерную инфраструктуру и приведут в порядок все помещения.

Источник: Национальные проекты России

Школу отремонтируют в поселке Юхта Амурской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас обновление здания выполнено почти наполовину, сообщили в правительстве региона.

В учреждении полностью модернизируют инженерную инфраструктуру, а также приведут в порядок все внутренние помещения. Сейчас специалисты проводят отделочные и электромонтажные работы, утепляют помещения, устанавливают оконные откосы и подоконники. Кроме того, рабочие изготавливают перила для лестничных маршей.

«Объект готов уже практически наполовину. Воспитанники и сотрудники смогут оценить обновленное учреждение уже летом 2027 года», — рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.