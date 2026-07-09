DE: Принц Гарри ищет охрану, чтобы привезти жену и детей на встречу с Карлом III

Принц Гарри ищет способ, чтобы привезти жену Меган Маркл и детей для встречи с королем Карлом III. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в британском издании Daily Express.
Сам представитель королевской семьи прибыл на родину 6 июля. В поездке его должна была сопровождать вся семья, однако в последний момент их приезд был отменен из-за соображений безопасности — им не была предоставлена государственная охрана.
По этой причине на данный момент принц Гарри занимается поиском частной компании. Младший сын короля настроен на то, чтобы организовать встречу детей с Карлом III, уточнили в газете.
По данным Sky News, британский принц не может жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Сам представитель королевской семьи с 2022 года живет в Калифорнии.
Кроме того, 1 июля в Эдинбурге состоялся закрытый ужин ключевых членов британской королевской семьи, включая короля Карла III, королеву-консорт Камиллу и принца Уильяма. Как утверждали в британских СМИ, главной темой обсуждения стал приезд младшего сына короля.