Адвокат задержанного за расправу над киллершей Ермолаева проговорился

Защитник Жиковича пояснил, клиент осознал, что его подставили, когда к нему пришли с подозрениями. Он рассчитывал на то, что следствие учтет его показания о данных ему инструкциях, ведь он не хотел идти в тюрьму за выполнение служебных обязанностей. Адвокат также подчеркнул, что произошедшее следует считать не убийством в бытовом смысле, а именно ликвидацией конкретной личности.