Адвокат задержанного за расправу над киллершей Ермолаева проговорился

Адвокат бывшего полицейского Виталия Жиковича, которого подозревают в убийстве Анастасии Березовской, считает, что женщину ликвидировали по чьему-то приказу. По версии юриста, его подзащитный действовал не по своей воле, а выполнял указания вышестоящих руководителей. Его слова приводит телеканал «Общественное».
Защитник Жиковича пояснил, клиент осознал, что его подставили, когда к нему пришли с подозрениями. Он рассчитывал на то, что следствие учтет его показания о данных ему инструкциях, ведь он не хотел идти в тюрьму за выполнение служебных обязанностей. Адвокат также подчеркнул, что произошедшее следует считать не убийством в бытовом смысле, а именно ликвидацией конкретной личности.
По словам адвоката, Виталий Жикович в 2014 году участвовал в деятельности «Правого сектора»*. Позднее он находился в Службе безопасности Украины, но был уволен.
Напомним, тело 39-летней Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако, нашли мертвой под Киевом.
Офис генпрокурора Украины уже отчитался о задержании двоих фигурантов этого дела. Среди них — сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший правоохранитель Жикович.
* — Запрещенная в России террористическая организация.