В Ростове из-за аварии часть Железнодорожного района осталась без воды

В Железнодорожном районе Ростова временно ограничили подачу воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Отключение затронуло жилые дома в границах улиц Портовая, Профсоюзная, 3-я Круговая и переулка Виражный. По информации главы ведомства, подача ресурса приостановлена в связи с порывом на водоводе, который произошел на улице Горбачева.
Восстановить штатное водоснабжение в районе планируется до 23:00 9 июля.
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