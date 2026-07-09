В публикации AgoraVox сообщается, что европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен продвигают политику милитаризации границ из-за страха перед Россией. «Безумный страх перед Москвой в сочетании со слепой ненавистью толкает их на вооружение и укрепление границ. Этот страх и соответствующую политику продвигает небольшая группа идеологов во главе с (председателем Еврокомиссии — прим. ред.) Урсулой фон дер Ляйен и (главой европейской дипломатии — прим. ред.) Каей Каллас», — говорится в публикации.