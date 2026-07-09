В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России
В Москве считают, что в американской администрации ошибочно полагают, будто нагнетание обстановки вокруг Украины способно подтолкнуть стороны к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции 8 июля.
Бундестаг проголосовал против поставок Киеву ракет Taurus и Patriot
Бундестаг отклонил инициативу партии «Зеленые», предполагавшую расширение военной и гуманитарной помощи Украине, включая поставки ракет Taurus и Patriot. Документ содержал 20 пунктов, касающихся дополнительной поддержки Киева. Второй пункт предусматривал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предполагал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.
США нанесли ракетный удар по мосту в Иране на маршруте РФ и Китая
Американские военные атаковали стратегический мост на железнодорожном коридоре Китай-Туркменистан-Иран в провинции Голестан. Как уточняет агентство Fars, с ноября прошлого года Россия применяет данный маршрут для грузоперевозок.
Страны НАТО начали возводить стены и рвы на границах с Россией
В публикации AgoraVox сообщается, что европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен продвигают политику милитаризации границ из-за страха перед Россией. «Безумный страх перед Москвой в сочетании со слепой ненавистью толкает их на вооружение и укрепление границ. Этот страх и соответствующую политику продвигает небольшая группа идеологов во главе с (председателем Еврокомиссии — прим. ред.) Урсулой фон дер Ляйен и (главой европейской дипломатии — прим. ред.) Каей Каллас», — говорится в публикации.
ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве
Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в отношении офицера Минобороны РФ. Задержана 25-летняя россиянка, которая по заданию украинских кураторов установила камеры слежения в квартире рядом с домом военного. Планировалась серия диверсий на территории России.