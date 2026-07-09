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Главные новости к вечеру 9 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 9 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

Источник: РИА "Новости"

В Москве считают, что в американской администрации ошибочно полагают, будто нагнетание обстановки вокруг Украины способно подтолкнуть стороны к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции 8 июля.

Бундестаг проголосовал против поставок Киеву ракет Taurus и Patriot

Источник: Reuters

Бундестаг отклонил инициативу партии «Зеленые», предполагавшую расширение военной и гуманитарной помощи Украине, включая поставки ракет Taurus и Patriot. Документ содержал 20 пунктов, касающихся дополнительной поддержки Киева. Второй пункт предусматривал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предполагал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.

США нанесли ракетный удар по мосту в Иране на маршруте РФ и Китая

Источник: AP 2024

Американские военные атаковали стратегический мост на железнодорожном коридоре Китай-Туркменистан-Иран в провинции Голестан. Как уточняет агентство Fars, с ноября прошлого года Россия применяет данный маршрут для грузоперевозок.

Страны НАТО начали возводить стены и рвы на границах с Россией

В публикации AgoraVox сообщается, что европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен продвигают политику милитаризации границ из-за страха перед Россией. «Безумный страх перед Москвой в сочетании со слепой ненавистью толкает их на вооружение и укрепление границ. Этот страх и соответствующую политику продвигает небольшая группа идеологов во главе с (председателем Еврокомиссии — прим. ред.) Урсулой фон дер Ляйен и (главой европейской дипломатии — прим. ред.) Каей Каллас», — говорится в публикации.

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в отношении офицера Минобороны РФ. Задержана 25-летняя россиянка, которая по заданию украинских кураторов установила камеры слежения в квартире рядом с домом военного. Планировалась серия диверсий на территории России.

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