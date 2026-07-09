«Не дали шанса выжить»: юрист раскрыла выводы московских экспертов о смерти 36-летней пациентки Советской ЦРБ

«Эксперты пришли к утверждению, что развитие перитонита и сепсиса однозначно были связаны с неполноценным проведением оперативного вмешательства, — рассказывает юрист, показывая документ. — Также они указали на то, что при операции было неправильно выбрано анестезиологическое пособие ввиду недооценки тяжести состояния. Анестезия была не в том количестве и изначально была дана неправильно».