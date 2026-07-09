Беспрозванных и Оргеева оценили обновлённую поликлинику на Расковой

В четверг, 9 июля, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вместе с депутатом Государственной Думы Мариной Оргеевой посетили взрослую поликлинику на улице Марины Расковой. Они проверили, как учреждение работает после масштабной реконструкции, и пообщались с пациентами.
Медучреждение открылось после обновления в январе 2026 года. Сейчас к нему прикреплено больше 30 тысяч человек. Губернатору и депутату показали регистратуру с инфокиосками для электронной записи, зоны ожидания, рентген-кабинеты, маммограф, флюорограф, кабинеты хирурга и лора, процедурный и прививочный кабинеты, а также дневной стационар и физиотерапевтическое отделение.
Пациенты, с которыми пообщался глава региона, жалоб не высказали. Одна из посетительниц, Лилия Фёдорова, назвала поликлинику шикарной, а врачей — замечательными. Единственное пожелание, которое озвучили люди, — увеличить количество специалистов. Беспрозванных согласился, что проблема дефицита кадров актуальна для всего региона, и поручил главврачу подумать над индивидуальными, возможно, инновационными способами привлечения врачей.
Кроме того, губернатор распорядился в ближайшее время закупить оборудование для магнитотерапии в физиотерапевтическое отделение — об этой необходимости ему сообщила сотрудница поликлиники. Он также поручил администрации постоянно собирать обратную связь от пациентов, чтобы понимать реальную картину из первых уст.
История этого объекта была непростой. Ровно год назад, в июле 2025-го, Беспрозванных уже приезжал с проверкой и требовал ускорить поставки оборудования. В декабре прошлого года он осматривал здание вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой — тогда были установлены жёсткие сроки, которые позволили вывести проект на финишную прямую.
Губернатор напомнил, что пять лет назад, в 2021 году, Марина Оргеева инициировала сбор подписей за сохранение этой поликлиники — здание тогда хотели закрыть. Он поблагодарил депутата за неравнодушие и вручил ей символический подарок: рамку с копией листа сбора подписей, где первой стоит подпись Оргеевой. «Без вас этих изменений могло не произойти», — сказал Беспрозванных. Оргеева ответила, что рада довести дело до результата, несмотря на скептицизм окружающих.
Сейчас поликлиника на Расковой, по словам губернатора, — современное учреждение, полностью отвечающее стандартам. Он поблагодарил строителей, проектировщиков, подрядчиков, сотрудников Минздрава и пациентов, которые терпеливо ждали открытия.
Визит на этом не завершился. Беспрозванных предложил пройти в соседнюю детскую поликлинику на улице Огарёва — там тоже планируют масштабный ремонт. Глава региона осмотрел здание, пообщался с посетителями и главврачом и дал поручение не затягивать с проектированием. Также он потребовал заранее оповестить родителей о том, где будут принимать детей на время ремонта.