Беспрозванных и Оргеева оценили обновлённую поликлинику на Расковой

Губернатор напомнил, что пять лет назад, в 2021 году, Марина Оргеева инициировала сбор подписей за сохранение этой поликлиники — здание тогда хотели закрыть. Он поблагодарил депутата за неравнодушие и вручил ей символический подарок: рамку с копией листа сбора подписей, где первой стоит подпись Оргеевой. «Без вас этих изменений могло не произойти», — сказал Беспрозванных. Оргеева ответила, что рада довести дело до результата, несмотря на скептицизм окружающих.