В поселке Выгоничи Брянской области благоустроили Аллею Славы

Аллею Славы благоустроили на улице Ленина в поселке Выгоничи Брянской области, сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты установили новые скамейки и урны, оборудовали системы освещения, а также смонтировали бетонное ограждение. Кроме того, они полностью благоустроили пешеходные дорожки, высадили молодые деревья, декоративные кустарники и цветы. Также рабочие установили постамент, на котором в дальнейшем появится памятник героям-землякам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.