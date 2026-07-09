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В поселке Выгоничи Брянской области благоустроили Аллею Славы

На территории установили новые скамейки, оборудовали системы освещения, сделали пешеходные дорожки.

Аллею Славы благоустроили на улице Ленина в поселке Выгоничи Брянской области, сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты установили новые скамейки и урны, оборудовали системы освещения, а также смонтировали бетонное ограждение. Кроме того, они полностью благоустроили пешеходные дорожки, высадили молодые деревья, декоративные кустарники и цветы. Также рабочие установили постамент, на котором в дальнейшем появится памятник героям-землякам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.