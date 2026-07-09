В Волгограде врачи 25-й больницы спасли ногу спортсмену-кикбоксеру

В Волгограде травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» спасли ногу молодому спортсмену-кикбоксеру. Мужчина поступил в медучреждение после ДТП с тяжёлым переломом бедренной кости и мог на всю жизнь остаться инвалидом.