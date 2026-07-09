Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде врачи 25-й больницы спасли ногу спортсмену-кикбоксеру

В Волгограде травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» спасли ногу молодому спортсмену-кикбоксеру. Мужчина поступил в.

В Волгограде травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» спасли ногу молодому спортсмену-кикбоксеру. Мужчина поступил в медучреждение после ДТП с тяжёлым переломом бедренной кости и мог на всю жизнь остаться инвалидом.

— Врачи применили малоинвазивную методику: через небольшие доступы (1−1,5 см) установили блокируемый интрамедуллярный штифт. Это позволило избежать обширного хирургического вмешательства и дало пациенту возможность начать раннюю активацию — ходить с опорой на ногу уже на следующий день, — подчеркнули в облкомздраве.

Отметим, благодаря профессионализму врачей молодой человек смог вернуться в спорт и продолжить тренировки. Недавно медики повторно провели мужчине операцию и полностью удалили металлофиксатор, который помог костям правильно срастись.

Фото: облкомздрав.