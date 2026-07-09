Прокуратура взялась за ферму с грязными коровами под Копылем, которые попали на видео в соцсетях

Прокуратура Копыльского района отреагировала на видеоролик в одной из соцсетей, который был снят на молочно-товарной ферме «Углы» в Копыльском районе Минской области. На видео видно, что коровы стоят на ферме очень грязные и под копытами у них месиво из нечистот.