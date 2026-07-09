Прокуратура взялась за ферму с грязными коровами под Копылем, которые попали на видео в соцсетях

Прокуратура Копыльского района отреагировала на видеоролик в одной из соцсетей, который был снят на молочно-товарной ферме «Углы» в Копыльском районе Минской области. На видео видно, что коровы стоят на ферме очень грязные и под копытами у них месиво из нечистот.
По словам прокурора Копыльского района Виталия Афанасенко, факты, изложенные в видео, а именно грубое нарушение санитарных норм содержания коров, подтвердились. В адрес Копыльского райисполкома было вынесено предписание с требованиями незамедлительно устранить выявленные нарушения.
9 июля, при контрольном выезде в хозяйство, установлено, что основные нарушения устранены: ферма приведена в порядок, скот обеспечен чистой питьевой водой и кормами надлежащего качества. Прокуратура продолжит следить за ситуацией на этой ферме и на других сельхозпредприятиях района.
Судя по видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Генеральная прокуратура Беларуси», коров вымыли, на пол в качестве подстилки уложили свежее сено, коровам раздавали корма.
Кстати, в марте 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко из-за коров уволил губернатора Могилевской области: «Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная».
Мы писали, что произошло под Бобруйском, где белоруска погибла из-за болгарки, когда ее дочь повела скот в поле.
А вот что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси, в том числе и на сельхозпредприятиях: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.