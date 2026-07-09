Игорь Шаповалов занял пост заместителя главы нижегородского МВД России

Полковник полиции Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
До назначения Шаповалов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев отметил профессиональный опыт нового заместителя, его работу на руководящих должностях в органах внутренних дел, ответственный подход к службе и умение оперативно принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.
Сам Игорь Шаповалов заявил, что готов добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать эффективное взаимодействие с подчиненными.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что руководство Балахнинского округа ушло в отставку из-за выборов Заксобрание Нижегородской области.