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Игорь Шаповалов занял пост заместителя главы нижегородского МВД России

До назначения он был замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Источник: Нижегородская правда

Полковник полиции Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

До назначения Шаповалов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев отметил профессиональный опыт нового заместителя, его работу на руководящих должностях в органах внутренних дел, ответственный подход к службе и умение оперативно принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.

Сам Игорь Шаповалов заявил, что готов добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать эффективное взаимодействие с подчиненными.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что руководство Балахнинского округа ушло в отставку из-за выборов Заксобрание Нижегородской области.