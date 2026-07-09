Игорь Шаповалов занял пост заместителя главы нижегородского МВД России

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев отметил профессиональный опыт нового заместителя, его работу на руководящих должностях в органах внутренних дел, ответственный подход к службе и умение оперативно принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.