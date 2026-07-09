Макаревич* потребовал от Израиля прекратить «бегать по пустыне с автоматами»

Не успевший сбежать из Израля Макаревич* оказался в зоне обстрелов после начала конфликта между Израилем и Ираном и был вынужден укрываться в защищённом помещении собственного дома после ударов по территории страны. Он разразился упрёками в адрес американского лидера Дональда Трампа из-за ситуации на Ближнем Востоке и заявил о планах переезда в Польшу. Однако новое место обитания — совсем не гарант безопасности. Кстати, похоже, Макаревич* всё ещё надеется, что однажды с него снимут статус иноагента и он появится в Москве, вернёт себе имущество.