Главные новости за 9 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Власти Тамбовской области опровергли «Ъ-Черноезмье» слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет», заявив, что такого порядка в регионе нет и вводить его не планируется. Кроме того, сегодня губернатор Евгений Первышов сообщил, что прорабатывается вопрос увеличения отгрузок топлива для региона, а пока компания сохраняет объемы поставок на уровне прошлого года. Глава региона призвал жителей не заправляться впрок и не занимать очереди ночью.