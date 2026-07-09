Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На западе Чехии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Чехии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: РБК

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Чехии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали около 16:00 UTC (19:00 мск). Очаг залегал на глубине 10 км и находился в 32 км к востоку от города Пльзень и в 14 км к западу от города Пршибрам.

Ранее в июне землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-западного побережья итальянской Калабрии, сообщило Il Messaggero. Эпицентр находился в 22 км от Бельмонте-Калабро, очаг залегал на глубине 250 км.

Подземные толчки ощущались по всему югу Италии — от Калабрии до Палермо, Бари и Неаполя. Несмотря на сильную магнитуду, благодаря большой глубине очага сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».