Ида Галич арендовала самолет, чтобы доставить гостей из Москвы на свою свадьбу

Совсем скоро состоится долгожданное событие для поклонников Иды Галич — она официально выйдет замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Свадьба запланирована во Владикавказе, в особенном для семьи Галич ущелье, поэтому, чтобы собрать всех звездных друзей и гостей, Ида арендовала для них целый самолет.
Галич считает, что праздник должен начаться уже сейчас, поэтому она пригласила разом всех друзей на один рейс до Владикавказа. На видео, снятом в салоне самолёта, можно увидеть Ирину Горбачёву, Ольгу Парфенюк, Викторию Шелягову, Марию Миногарову, Дениса Дорохова и других.
Галич сделали предложение в прошлом году. С тех пор она готовилась к свадьбе. Изначально планировалось расписаться в Москве, но ее жених хотел пышное торжество. Он настоял на свадьбе в Осетии. Галич согласилась и выбрали место у Мидаграбинских водопадов.
«Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное. Это способ отдать дань уважения нашему великому народу и его вечным традициям», — поясняла Галич.
Ранее KP.RU сообщил, что вокруг свадьбы Иды Галич уже возник скандал, который звезда прокомментировала.