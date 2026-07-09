Ида Галич арендовала самолет, чтобы доставить гостей из Москвы на свою свадьбу

Галич сделали предложение в прошлом году. С тех пор она готовилась к свадьбе. Изначально планировалось расписаться в Москве, но ее жених хотел пышное торжество. Он настоял на свадьбе в Осетии. Галич согласилась и выбрали место у Мидаграбинских водопадов.