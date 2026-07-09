Что запрещено на Самсона Сеногноя, 10 июля 2026 года

Православная церковь 10 июля чтит память святого Самсона Странноприимца, жившего на рубеже V-VI веков в Константинополе. Получив блестящее образование и став врачом, он после смерти родителей раздал всё наследство бедным, отпустил слуг и поселился в пустыне близ столицы Византии, где безвозмездно лечил больных и привечал странников. За свою праведную жизнь и дар исцеления (по преданию, он вылечил императора Юстиниана) он был прославлен в лике святых, став на Руси покровителем путешественников, помощником в делах милосердия и защитником от болезней и нужды.
Но в народе этот «солнечный» покровитель получил прозвище «сеногной». И это не потому, что он, злой такой, сено старался сгноить, а просто потому, что его день в народном календаре совпал с разгаром сенокоса, когда начавшиеся дожди могли погубить заготовленное сено. Отсюда и пошло ироничное прозвище «Сеногной», связавшее имя святого с главной заботой июля.
Традиции 10 июля: гадание об урожае.
Главной заботой 10 июля было успеть закончить заготовку сена до начала затяжных дождей. От этого зависело, будет ли скотина сыта зимой. Поэтому за погодой наблюдали с особым пристрастием:
Дождь 10 июля считался очень плохой приметой, предвещая сырую и ненастную погоду «вплоть до бабьего лета», которая испортит все запасы. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили в народе, ожидая затяжного ненастья.
Ясная солнечная погода, наоборот, сулила крестьянам несколько недель сухой и тёплой погоды, что было идеально для сушки и уборки сена.
Интересная примета: по состоянию свежескошенного сена гадали о будущем урожае. Если сено было зеленым, ждали хорошего урожая гречихи; если начинало чернеть — надеялись на урожай пшена.
Ритуалы 10 июля: привлечь благополучие.
Покровительство Самсона Странноприимца, который всю жизнь помогал нуждающимся, проявилось в традициях дня. 10 июля считалось, что проявление гостеприимства и щедрости не просто добродетель, а магический ритуал, привлекающий благополучие. Чтобы «заслужить» удачу, следовало:
Приглашать в дом гостей, особенно путников, кормить их кашей с маслом и предлагать ночлег. Чем больше гостей, тем, как верили, богаче и счастливее будет семья.
Щедро подавать милостыню нищим и помогать бедным. Считалось, что чем больше отдашь в этот день, тем больше получишь в течение всего года. Богатые люди специально раздавали много милостыни.
Ни в коем случае не отказывать в помощи. Игнорирование просьб и жадность сулили обратную беду, голод и нищету.
В этот день было принято заботиться о домашних животных, особенно о лошадях — главных помощниках в полевых работах. Лошадей приводили к церкви, где священники окропляли их святой водой. Верили, что такой обряд придаст им здоровья, сил и выносливости на весь год.
Также 10 июля было временем сбора целебных трав и ягод. Считалось, что растения, собранные в этот день, обладают наибольшей силой, потому что природа достигла своего летнего расцвета. Травы и ягоды заготавливали для лечебных настоев на всю зиму.
Запреты Самсонова дня: не лгать!
Чего категорически нельзя было делать 10 июля:
Относиться к сену с неуважением, например, валяться на нём — это могло привести к его гниению.
Ссориться, ругаться, завидовать или лгать. Злословие в этот день предвещало семейные неурядицы и могло «приманить» болезни.
Стирать одежду, особенно красного цвета, и заниматься уборкой, чтобы вместе с грязью или водой не смыть счастье и везенье.
Начинать финансовые дела и делать крупные покупки, так как такие начинания могли обернуться убытками.
Менять внешность — стрижки и другие кардинальные изменения могли, по поверьям, укоротить жизненный путь.
Бросать мусор в воду и ругаться возле воды.
Идти на ссору с людьми старшего возраста, чтобы не лишиться финансового благополучия.
Как прожить 10 июля: укрепите семейные узы.
Как применить мудрость предков и адаптировать их в современном мире? Вот несколько идей:
1. Станьте современным «Странноприимцем». Следуя традиции щедрости, запланируйте небольшой перевод в благотворительный фонд, помогите пожилому соседу или покормите бездомное животное. Можно устроить званый ужин для друзей или помочь коллеге, оказавшемуся в сложной ситуации. Это вернётся к вам благодарностью и хорошим настроением.
2. Позаботьтесь о «лошадях» своего времени. Лошади были главными помощниками крестьянина. Сегодня это ваш автомобиль, компьютер или даже фитнес-тренажёр. Уделите время их обслуживанию: съездите на мойку, сделайте апгрейд ПО или посвятите час спорту. Забота о ваших «инструментах» обязательно окупится.
3. Организуйте «Зелёную аптеку». Отправьтесь в выходной в лес или даже в городской парк, чтобы собрать и засушить ароматные полевые травы — чабрец, мяту, душицу. Если такой возможности нет, просто купите в аптеке сбор из трав, которые традиционно собирали в это время (например, зверобой или ромашку), и заварите полезный чай на всю семью.
4. Проведите «день чистого дома». В этот день не рекомендовалось заниматься уборкой и стиркой. Устройте себе день отдыха от бытовых хлопот. Вместо этого посвятите время приятным делам: почитайте книгу, посмотрите любимый фильм, погуляйте или займитесь хобби. Это поможет перезагрузиться.
5. Укрепите семейные узы за обедом. В старину начинали день с общей молитвы и каши с маслом на завтрак. Возродите эту традицию: соберитесь всей семьёй за завтраком или ужином, поговорите по душам, поделитесь планами. Простая совместная трапеза способна творить чудеса в укреплении отношений.
6. «Встретьте» урожай. Если у вас есть дача или сад, этот день — отличное время, чтобы посвятить его заботам об урожае. Попробуйте что-то сделать по-новому: посадить культуру, которую давно хотели, или экспериментировать с удобрениями. Активность в этот день, как верили предки, сулила успех.
7. Избавьтесь от старого. Обычай избавляться от старых вещей легко перенести в современность. Устройте ревизию гардероба или кладовки. Ненужные, но ещё хорошие вещи можно отдать в благотворительный магазин или перепродать. Вещи, которые вызывают негативные воспоминания, можно просто выбросить или сдать в переработку.
8. Проведите «финансово тихий день». На Руси 10 июля остерегались начинать денежные дела. В современном мире этот совет может помочь избежать необдуманных покупок и рискованных вложений. Запланируйте бюджет на следующий месяц или просто воздержитесь от крупных трат.
9. Не ссорьтесь (этот совет всегда актуален). Старайтесь 10 июля избегать конфликтов, особенно с близкими. Если чувствуете, что назревает ссора, возьмите паузу, глубоко вдохните и постарайтесь спокойно обсудить проблему или просто перенести разговор. Здоровые отношения дороже победы в споре.
10. Будьте осторожны со сменой имиджа. Отложите радикальную стрижку на другой день. Вместо этого можно уделить время уходовым процедурам: сделать маску для волос или питательную маску для лица. Это тоже забота о себе, но без «магических» рисков.
11. Начните новое доброе дело. День, наполненный смыслом милосердия и помощи, — отличное время, чтобы завязать полезную привычку. Регулярно жертвовать на благотворительность, быть донором или участвовать в волонтёрских проектах — всё это «привлечёт удачу» в вашу жизнь в виде тепла на душе и новых знакомств.
Приметы дня на 10 июля:
Дождь на Самсона — к сырой и ненастной осени.
Нет росы по утру — жди непогоды.
Сильный ветер 10 июля — с колосьев осыплется много хлеба, и будет неурожай.
Солнце с утра яркое — будет хорошая погода еще неделю.
Пчелы активно летают — цветочные луга будут медоносными.
Если дождь начался к обеду, затянется на несколько дней.
Птицы сидят низко и молчат — к скорой грозе.
Цветы к обеду закрылись — завтра может пойти дождь.
Полнолуние на Самсона — осень будет затяжной и с холодными туманами.