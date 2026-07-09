Что запрещено на Самсона Сеногноя, 10 июля 2026 года

Православная церковь 10 июля чтит память святого Самсона Странноприимца, жившего на рубеже V-VI веков в Константинополе. Получив блестящее образование и став врачом, он после смерти родителей раздал всё наследство бедным, отпустил слуг и поселился в пустыне близ столицы Византии, где безвозмездно лечил больных и привечал странников. За свою праведную жизнь и дар исцеления (по преданию, он вылечил императора Юстиниана) он был прославлен в лике святых, став на Руси покровителем путешественников, помощником в делах милосердия и защитником от болезней и нужды.