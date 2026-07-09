Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечень документов для выезда белорусов в Россию могут изменить

Готовятся изменения, касающиеся выезда белорусов в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проект документа о внесении изменений в Соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

У белорусов и россиян есть возможность получения разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании гражданства. С трех до двух месяцев сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание.

Расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым они могут въезжать в Россию, а также следовать через ее территорию транзитом, жить там. Это биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта.

Переговоры по проекту протокола и его подписание возложено на Министерство иностранных дел.

Кстати, вот что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.

Мы писали, что в Беларуси иностранец заплатит 600 рублей после помощи своей начальнице.

А еще Беларусь потратила 33 миллиона долларов на покупку этого товара в России.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше