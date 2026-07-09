Перечень документов для выезда белорусов в Россию могут изменить

Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проект документа о внесении изменений в Соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
У белорусов и россиян есть возможность получения разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании гражданства. С трех до двух месяцев сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание.
Расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым они могут въезжать в Россию, а также следовать через ее территорию транзитом, жить там. Это биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта.
Переговоры по проекту протокола и его подписание возложено на Министерство иностранных дел.
Кстати, вот что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.
Мы писали, что в Беларуси иностранец заплатит 600 рублей после помощи своей начальнице.
А еще Беларусь потратила 33 миллиона долларов на покупку этого товара в России.