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Трехкратного обладателя Кубка Гагарина Каменева дисквалифицировали за допинг

Трехкратного чемпиона КХЛ Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил в личном блоге в четверг, 9 июля.

Трехкратного чемпиона КХЛ Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил в личном блоге в четверг, 9 июля.

Последний матч хоккеист провел в марте 2025 года за ЦСКА, после чего его отстранили. Тогда СМИ писали, что в пробе Каменева обнаружили мельдоний.

— Состоялось слушание по моему делу. По его итогам срок моей дисквалификации составит два года. Кто-то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное, — написал Каменев в своем Telegram-канале.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что ее и коллегу спортсменки Савелия Коростелева на Олимпиаде регулярно проверяли на допинг, в том числе в утреннее время. Однако, по ее словам, это обычная процедура. Ранее у пользователей Сети вызвали недовольства утренние проверки на допинг на Играх фигуриста Петра Гуменника.

Российского вратаря американского хоккейного клуба «Рокфорд Айсхогс» Станислава Бережного дисквалифицировали на 20 матчей из-за допинга.