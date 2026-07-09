Трехкратного обладателя Кубка Гагарина Каменева дисквалифицировали за допинг

— Состоялось слушание по моему делу. По его итогам срок моей дисквалификации составит два года. Кто-то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное, — написал Каменев в своем Telegram-канале.