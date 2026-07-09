Более 3,2 тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в дополнительные дни

Более 3,2 тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в дополнительные, президентские дни. Испытания проходили 8 и 9 июля, а результаты участники узнают не позднее середины месяца.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале в мессенджере MAX рассказал, что за два дня в регионе работали почти 40 пунктов проведения экзаменов. По его словам, процедура прошла без нарушений и удалений, а школьники смогли спокойно воспользоваться возможностью пересдачи.
«За два дня у нас работали почти 40 пунктов проведения экзаменов. В оба дня вся процедура была соблюдена полностью, а удалений не было: дети уже многократно проходили подобные испытания и хорошо с ними знакомы. Уверен, что вчера и сегодня они смогли реализовать свои знания и получат высокие баллы», — отметил он.
Дополнительные дни для пересдачи одного предмета появились в 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Михаил Пучков подчеркнул, что это решение дает выпускникам больше шансов поступить в вуз мечты и соответствует приоритетам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Это решение дает ребятам больше шансов поступить в вуз мечты и отвечает приоритетам национального проекта “Молодежь и дети”», — напомнил министр.
Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика, профильная и базовая математика, русский язык и химия. Выпускники отмечают, что спокойная атмосфера помогает сосредоточиться на заданиях и показать лучший результат.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области больше 3 тысяч выпускников школ сдают ЕГЭ в резервные дни.