Более 3,2 тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в дополнительные дни

«За два дня у нас работали почти 40 пунктов проведения экзаменов. В оба дня вся процедура была соблюдена полностью, а удалений не было: дети уже многократно проходили подобные испытания и хорошо с ними знакомы. Уверен, что вчера и сегодня они смогли реализовать свои знания и получат высокие баллы», — отметил он.