«Балтика» подписала воспитанника «Зенита»

Кирш является воспитанником петербургского «Зенита». В 2023 году он перешёл в «Ростов» на правах аренды и провёл девять матчей за вторую команду южан. Спустя год защитник дебютировал в Российской Премьер-лиге в составе махачкалинского «Динамо». Ещё через год Кирш перебрался в новороссийский «Черноморец», за который провёл 16 матчей. Зимой 2026 года Илья присоединился к «Пари НН», где принял участие в 10 играх.