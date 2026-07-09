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«Балтика» подписала воспитанника «Зенита»

Ряды калининградского футбольного клуба пополнил защитник Илья Кирш.

Защитник Илья Кирш пополнил ряды футбольного клуба «Балтика». Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Кирш является воспитанником петербургского «Зенита». В 2023 году он перешёл в «Ростов» на правах аренды и провёл девять матчей за вторую команду южан. Спустя год защитник дебютировал в Российской Премьер-лиге в составе махачкалинского «Динамо». Ещё через год Кирш перебрался в новороссийский «Черноморец», за который провёл 16 матчей. Зимой 2026 года Илья присоединился к «Пари НН», где принял участие в 10 играх.

В октябре 2023 года Кирш дебютировал за сборную России U21. В составе молодёжной национальной команды Илья провёл 10 матчей и забил один гол.

Напомним, что в начале июля футбольный клуб «Балтика» покинул нападающий Абу-Саид Эльдарушев (игрок продолжит карьеру в волгоградском «Роторе»).

А в середине прошлого месяца калининградцы подписали защитника Максима Шнапцева из «Пари Нижнего Новгорода» и марокканского защитника Фахд Муфи, выступавшего ранее за «Оренбург».