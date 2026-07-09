Наводнение, освободившее ядовитых змей с ферм на юге Китая. Фотографии

Наводнение привело к бегству сотен рептилий, в том числе ядовитых кобр, их находят в близлежащих деревнях и на местных сельскохозяйственных угодьях. Одна женщина уже погибла от укуса, еще один раненый мужчина с трудом сумел добраться до больницы после нападения змеи. В зоне бедствия формируют спецгруппы для поимки сбежавших рептилий.