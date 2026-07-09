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Наводнение, освободившее ядовитых змей с ферм на юге Китая. Фотографии

Китайская провинция Гуанси в начале июля столкнулась с масштабным наводнением после серии разрушительных штормов.

Источник: РБК

Китайская провинция Гуанси в начале июля столкнулась с масштабным наводнением после серии разрушительных штормов. Ситуацию в регионе осложняет затопление ферм, где выращивают змей для их последующего использования в традиционной медицине, а также для производства кожи и мяса, пишет Bloomberg.

Наводнение привело к бегству сотен рептилий, в том числе ядовитых кобр, их находят в близлежащих деревнях и на местных сельскохозяйственных угодьях. Одна женщина уже погибла от укуса, еще один раненый мужчина с трудом сумел добраться до больницы после нападения змеи. В зоне бедствия формируют спецгруппы для поимки сбежавших рептилий.

Подтопления на юге Китая также затронули свиноводческие фермы и зоопарк в городе Гуйган, где более 100 животных пропали без вести после того, как штормом были повреждены вольеры. Местных жителей попросили помочь с поиском двух зебр, двух страусов и 30 павлинов.