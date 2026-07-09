«Запретить шорты»: падение рынка, котировки золота и дивиденды «Полюса»

Менеджмент золотодобытчика «Полюс» планирует приостановить выплаты дивидендов до 2030 года. Если обратиться к отчетности компании, то «возникают вопросы»: даже с учетом инвестиций в Сухой Лог к 2030 году у компании останется запас средств размером более $2 млрд. Однако решение может быть связано с потенциальным повышением налогов, предположил Алексей Головинов.