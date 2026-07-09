«Запретить шорты»: падение рынка, котировки золота и дивиденды «Полюса»

[05:40] Почему «Полюс» отказывается от дивидендов.
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[35:06] Топ идей Алексея Головинова.
Несмотря на падение рынка, нужно быть «позитивным назло», убежден главный аналитик по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов. «Нам нужно искать тот позитив, который мы рано или поздно, как я надеюсь, найдем», — отметил эксперт в эфире Радио РБК.
Менеджмент золотодобытчика «Полюс» планирует приостановить выплаты дивидендов до 2030 года. Если обратиться к отчетности компании, то «возникают вопросы»: даже с учетом инвестиций в Сухой Лог к 2030 году у компании останется запас средств размером более $2 млрд. Однако решение может быть связано с потенциальным повышением налогов, предположил Алексей Головинов.
Акции «Полюса» были в топе идей многих аналитиков благодаря дивидендам, ожиданиям роста добычи и высоким ценам на золото, указал ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Сейчас репутация компании ухудшилась, а рынок «переваривает» проблему дивидендов.
Золото остается интересным инструментом для долгосрочных инвестиций, полагает аналитик. Для российского инвестора оно выступает хеджем от предполагаемого ослабления рубля. Заходить в золото для спекуляций не стоит, поскольку «высокая нервозность» из-за конфликта на Ближнем Востоке двигает цены как вверх, так и вниз.