Глава Минспорта РФ отметил футбольный клуб «Акрон»

"Частная инициатива, грамотная команда управленцев, четкие миссия и целеполагание.
Глава холдинга «Акрон» Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Все за свой счет. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплева, ФК «Акрон-2» и ФК «Акрон». Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема «Краснодара», — отметил министр.
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Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше