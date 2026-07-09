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Глава Минспорта РФ отметил футбольный клуб «Акрон»

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что давно наблюдает за футбольным клубом «Акрон» из Тольятти, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

"Частная инициатива, грамотная команда управленцев, четкие миссия и целеполагание.

Глава холдинга «Акрон» Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Все за свой счет. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплева, ФК «Акрон-2» и ФК «Акрон». Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема «Краснодара», — отметил министр.

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