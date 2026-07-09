В Воронеже пройдет семинар о субсидиях и грантах для бизнеса

Также на семинаре обсудят актуальные программы поддержки промышленности для производств Воронежской области. Кроме того, специалисты расскажут о мерах поддержки для агропромышленного комплекса — сельхозпроизводителей и переработчиков. Завершит программу блок о субсидиях на оборудование: малому бизнесу и самозанятым объяснят, как возместить часть затрат на покупку техники.