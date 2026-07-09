В Воронеже пройдет семинар о субсидиях и грантах для бизнеса

Семинар на тему: «Субсидии и гранты: инструкция по применению» пройдет 16 июля в Воронеже. Мероприятие состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Участникам расскажут, на какие меры государственной и региональной поддержки сможет рассчитывать бизнес в 2026 году. Специалисты объяснят, как выбрать подходящую программу, подготовить документы и правильно оформить заявку на получение субсидии или гранта.
Предпринимателям представят услуги Центра «Мой бизнес» и расскажут, какие бесплатные и льготные инструменты доступны уже сейчас. Также эксперты рассмотрят меры поддержки в сфере туризма. Отдельный блок будет посвящен технологическим компаниям.
Также на семинаре обсудят актуальные программы поддержки промышленности для производств Воронежской области. Кроме того, специалисты расскажут о мерах поддержки для агропромышленного комплекса — сельхозпроизводителей и переработчиков. Завершит программу блок о субсидиях на оборудование: малому бизнесу и самозанятым объяснят, как возместить часть затрат на покупку техники.
Встреча пройдет по адресу: ул. Свободы, 21. Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.