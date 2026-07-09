Доходы бюджета Перми от платных парковок выросли в 1,5 раза за год

За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Перми получил 376 млн руб. от функционирования платных парковок. Это на 125 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».