Более 3,2 тысячи нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ в «Президентские дни»

Более 3,2 тысячи выпускников в Нижегородской области пересдали ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Пересдать можно было один любой предмет — обязательный или по выбору — из числа экзаменов, сданных в текущем году или в 10-м классе. В регионе для этого работали почти 40 пунктов проведения экзаменов.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков посетил один из пунктов проведения экзаменов в школе № 176 и отметил, что испытания прошли без нарушений.
«За два дня у нас работали почти 40 пунктов проведения экзаменов. В оба дня вся процедура была соблюдена полностью, а удалений не было. Уверен, что ребята смогли реализовать свои знания и получат высокие баллы», — сказал министр.
Самым популярным предметом для пересдачи стало обществознание — его выбрали около тысячи человек. Информатику решили пересдать более 540 выпускников, профильную и базовую математику — свыше 440, русский язык — более 400. Также в числе востребованных предметов оказались химия, биология, иностранные языки, история, физика и география.
В министерстве напомнили, что возможность пересдать один предмет ЕГЭ летом появилась в 2024 году по инициативе президента России. Такая мера позволяет выпускникам улучшить результаты и повысить шансы на поступление в выбранный вуз.
Итоги пересдачи участники дополнительных дней узнают не позднее середины июля.
Напомним, что «Президентские дни» ЕГЭ стартовали в Нижегородской области. Это экзаменационный период, в который выпускники текущего года могут добровольно пересдать один экзамен, чтобы улучшить свой результат. Одиннадцатиклассники, которых удалили с ЕГЭ за шпаргалку или наличие телефона, участвовать не могут.