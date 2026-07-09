Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Paramount+ показал тизер нового сезона «Гангстерленда»

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер второго сезона сериала «Гангстерленд» (в оригинале — Mobland). Премьера назначена на 18 сентября.

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер второго сезона сериала «Гангстерленд» (в оригинале — Mobland). Премьера назначена на 18 сентября.

Главную роль вновь сыграет британский актер Том Харди, несмотря на слухи о возможном уходе актера. К своим ролям также вернутся Пирс Броснан и Хелен Миррен.

Создатель сериала — Ронан Беннетт. Исполнительными продюсерами выступили Гай Ричи, Дэвид С. Глассер, Айван Аткинсон, Дин Бейкер и другие.

Премьера первого сезона состоялась 30 марта 2025 года. Гай Ричи также снял два эпизода. Изначально «Гангстерленд» задумывался как спин-офф сериала 2013 года «Рэй Донован». Часть команды ранее работала над съемками криминальной драмы «Острые козырьки».