Воронежский «Риф» отсудил 105 млн у подмосковного конструкторского бюро

Это не первые споры между компаниями. Весной «Риф» уже пытался взыскать с РПКБ 56,3 млн руб. долга по тому же договору поставки, но в июле арбитраж прекратил производство по делу в связи с мировым соглашением — конструкторское бюро обязалось погасить долг до 15 декабря. Еще один иск на 51,4 млн руб. был подан в июне и также прекращен в августе из-за достижения сторонами мирового соглашения.